Dünya coronavirüse çare bulamadı! Fitoterapi uzmanı sosyeteyi bir pastille kandırdı...

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, pastili tanıttı! Bilimin çözüm bulamadığı virüse iyi geldiğini açıkladı. Milyon dolarlık sosyetikleri uyardı: ' Nar, zerdeçal ve zencefil içeriyor. Bir tane ağzınıza atın. 1 saat bir şey yemeyin. Mikropların boğazınızdan aşağıya inmesine izin vermeyin.



Prof. Dr. Erdem Yeşilada

İŞTE PASTİL GRUBU:



Begüm Kütük



Ceylan Çapa

Şebnem Çapa

Aslı Şen



Edwina Sponza

Mehtap Elaidi

Çiler Geçici

Nihan Peker



Yasemin Öğün

Özlem Avcıoğlu