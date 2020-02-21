Dünya coronavirüse çare bulamadı! Fitoterapi uzmanı sosyeteyi bir pastille kandırdı...

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, pastili tanıttı! Bilimin çözüm bulamadığı virüse iyi geldiğini açıkladı. Milyon dolarlık sosyetikleri uyardı: ' Nar, zerdeçal ve zencefil içeriyor. Bir tane ağzınıza atın. 1 saat bir şey yemeyin. Mikropların boğazınızdan aşağıya inmesine izin vermeyin.
Prof. Dr. Erdem Yeşilada
İŞTE PASTİL GRUBU:
Begüm Kütük
Ceylan Çapa
Şebnem Çapa
Aslı Şen
Edwina Sponza
Mehtap Elaidi
Çiler Geçici
Nihan Peker
Yasemin Öğün
Özlem Avcıoğlu
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