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    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
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    Dünya coronavirüse çare bulamadı! Fitoterapi uzmanı sosyeteyi bir pastille kandırdı...

    Dünya, coronavirüse çare bulamadı. Fitoterapi uzmanı ise sosyeteyi bir pastille kandırdı: bunu yutun, salgını unutun... Prof. Dr. , pastili tanıttı! Bilimin çözüm bulamadığı virüse iyi geldiğini açıkladı. Milyon dolarlık sosyetikleri uyardı: ' Nar, zerdeçal ve zencefil içeriyor. Bir tane ağzınıza atın. 1 saat bir şey yemeyin. Mikropların boğazınızdan aşağıya inmesine izin vermeyin.

    Fito finiş

    Prof. Dr. , pastili tanıttı! Bilimin çözüm bulamadığı virüse iyi geldiğini açıkladı. Milyon dolarlık sosyetikleri uyardı: ' Nar, zerdeçal ve zencefil içeriyor. Bir tane ağzınıza atın. 1 saat bir şey yemeyin. Mikropların boğazınızdan aşağıya inmesine izin vermeyin.


    Prof. Dr.

    İŞTE PASTİL GRUBU:


    Begüm Kütük



    Şebnem Çapa
    Aslı Şen


    Edwina Sponza
    Mehtap Elaidi
    Çiler Geçici
    Nihan Peker



    Özlem Avcıoğlu

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    Haberler Magazin Dünya coronavirüse çare bulamadı! Fitoterapi uzmanı sosyeteyi bir pastille kandırdı...
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