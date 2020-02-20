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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Yasemin Özilhan ’te turladı

    Yasemin Özilhan, önceki gün 'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Evlendikten sonra ara verdiği ekrana konuk oyuncu olarak dönen Özilhan, yeni projelere sıcak baktığını söyledi.

    Bebek’te turladı

    Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Evlendikten sonra ara verdiği ekrana konuk oyuncu olarak dönen Özilhan, yeni projelere sıcak baktığını söyledi.

    AYDIN HAMZA

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