Yalın, ilkbahara hızlı bir giriş yapacak... Başarılı şarkıcının konser maratonu, 7 Mart'ta Bursa'da başlayacak. Sonra sırasıyla; Ankara, Konya, Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da sahne alacak. Yalın, ilkbahara hızlı bir giriş yapacak... Başarılı şarkıcının konser maratonu, 7 Mart'ta Bursa'da başlayacak. Sonra sırasıyla; Ankara, Konya, Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da sahne alacak.
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