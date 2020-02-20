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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    ’ın bahar maratonu! Konserelere başlıyor...

    , ilkbahara hızlı bir giriş yapacak... Başarılı şarkıcının konser maratonu, 7 Mart'ta Bursa'da başlayacak. Sonra sırasıyla; , , , İstanbul, ve 'da sahne alacak.

    Yalın’ın bahar maratonu!
    Yalın, ilkbahara hızlı bir giriş yapacak... Başarılı şarkıcının konser maratonu, 7 Mart'ta Bursa'da başlayacak. Sonra sırasıyla; Ankara, Konya, Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da sahne alacak.

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