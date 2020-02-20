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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    yeni sevgilisi 'le görüntülendi

    Ünlü sanatçı , önceki akşam yeni sevgilisi 'le Kanyon AVM'deki Serafina'da görüntülendi. Ortaç, ilişkisi için "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.

    Aşık Serdar

    Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, önceki akşam yeni sevgilisi Seçil Gür'le Kanyon AVM'deki Serafina'da görüntülendi. Ortaç, ilişkisi için "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.

    Doğan SAVAŞ

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