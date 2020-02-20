Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, önceki akşam yeni sevgilisi Seçil Gür'le Kanyon AVM'deki Serafina'da görüntülendi. Ortaç, ilişkisi için "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.

Doğan SAVAŞ