Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, önceki akşam yeni sevgilisi Seçil Gür'le Kanyon AVM'deki Serafina'da görüntülendi. Ortaç, ilişkisi için "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.
Doğan SAVAŞ
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, önceki akşam yeni sevgilisi Seçil Gür'le Kanyon AVM'deki Serafina'da görüntülendi. Ortaç, ilişkisi için "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.
Doğan SAVAŞ
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