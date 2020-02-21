ATV'de büyük heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı dizi biter bitmez aratılmaya başlandı bile. ATV ekranlarında her bölümüyle izleyicileri daha da bağımlı hale getiren beğenilen dizi Bir Zamanlar Çukurova Adana'da geçiyor. Dizinin 56. bölümünde Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir. Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner ve heyecan başlar

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'de

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 56. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

''Ercüment'i ben öldürdüm, anladın mı?''

Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.

SAVCI JÜLİDE, ERCÜMENT DOSYASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.

GAFFUR VE ÜZÜM'ÜN KIRMIZI PAPUÇLU HİKAYESİ

Gaffur'un Üzüm'ün evlerine getirdiği neşe ile yüzü gülmüştür. Üzüm kızı alıp çarşıya giden Gaffur, küçük kıza en iyi en yeni ayakkabıları alacaktır. Meşhur cimriliğini Üzüm için bırakan Gaffur, günün sonunda Üzüm'den hayatının en kıymetli hediyesine kavuşacaktır.

KONAKTA GİZEMLİ MİSAFİR

Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir.

İKİ AİLE TEKRAR BULUŞTU, AMA!

Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ercüment'in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli'nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha'ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!