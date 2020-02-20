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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Meryem Uzerli'den uçak selfiesi

    Kızı Lara ile 'da yaşayan Meryem Uzerli'nin ayakları yere basmıyor. Geçtiğimiz gün 'daki moda haftasına katılan Uzerli, dönüş yolunda uçakta böyle selfie çekti.

    Ayakları yere basmıyor
    Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli'nin ayakları yere basmıyor. Geçtiğimiz gün 'daki moda haftasına katılan Uzerli, dönüş yolunda uçakta böyle selfie çekti.

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