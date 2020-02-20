Meryem Uzerli'den uçak selfiesi

Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli'nin ayakları yere basmıyor. Geçtiğimiz gün Londra'daki moda haftasına katılan Uzerli, dönüş yolunda uçakta böyle selfie çekti. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli'nin ayakları yere basmıyor. Geçtiğimiz gün Londra'daki moda haftasına katılan Uzerli, dönüş yolunda uçakta böyle selfie çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.