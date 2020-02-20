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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Memleket aşkına! 'dan dönen toprağı öptü...

    Pop müziğin sevilen ismi , uzun bir süre sonra ’dan ’ye uçtu. Uçaktan inince toprağı öptüğünü belirten şarkıcı, “Ben bu ülkeden asla vazgeçemem” diye konuştu.…

    Memleket aşkına!

    Başarılı şarkıcı Gülşen, geçen hafta 'nde vereceği konser için Londra'dan İstanbul'a geldi. Edis'le rafa kaldırdıkları single'ı bitirdiklerini söyleyen , "Şarkımızı bitirdik, çok mutluyum. Aylardır ilk defa rahat bir uyku uyudum. Şarkımız Mart ayında tüm dijital platformlarda çıkıyor" diye konuştu. 'daki hayata alıştığını ancak Türkiye'yi çok aradığını belirten Gülşen, şöyle devam etti: "Her yerin kendisine göre güzellikleri var ama vazgeçemeyeceğim tek şey bu ülke. Türkiye'ye geldiğim zaman böyle yerleri öpüyorum falan. Memleketimi çok seviyorum, çok arıyorum. Ben bu ülkeden asla vazgeçemem. Ancak eşim Ozan'ın işleri nedeniyle orada bulunuyoruz şu anda. Albüm çalışmalarını da gitmişken orada başlatmıştım."

    AYDIN HAMZA

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