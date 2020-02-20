Ebru Yaşar 'Bu Saatten Sonra'nın klibi için kamera karşısına geçti
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yeni single çalışması 'Bu Saatten Sonra'nın klibi için kamera karşısına geçti. Söz ve müziği son dönemin gözde bestecilerinden Bilal Sonses'e ait olan şarkının klibi Dada Salon'da çekildi.
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yeni single çalışması 'Bu Saatten Sonra'nın klibi için kamera karşısına geçti. Söz ve müziği son dönemin gözde bestecilerinden Bilal Sonses'e ait olan şarkının klibi Dada Salon'da çekildi.
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