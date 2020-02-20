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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    'Bu Saatten Sonra'nın klibi için kamera karşısına geçti

    Ünlü sanatçı , yeni single çalışması 'Bu Saatten Sonra'nın klibi için kamera karşısına geçti. Söz ve müziği son dönemin gözde bestecilerinden 'e ait olan şarkının klibi Dada Salon'da çekildi.

    Yaşar kliplendi
    Ünlü sanatçı , yeni single çalışması 'Bu Saatten Sonra'nın klibi için kamera karşısına geçti. Söz ve müziği son dönemin gözde bestecilerinden 'e ait olan şarkının klibi Dada Salon'da çekildi.

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