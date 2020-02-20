Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın en romantik sahnelerinin çekildiği Kozan'da önceki gün sevgi seli yaşandı. Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ı tarihi Kozan Kalesi'ndeki çekimler öncesinde Kozan'da gören Adanalılar, usta oyuncuyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Adana Kozanlılar, dizi sayesinde ilçelerine gösterilen ilgiden çok memnun.
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