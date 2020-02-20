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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    ''nın Fekeli'si 'a Kozan'da sevgi seli

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''nın en romantik sahnelerinin çekildiği Kozan'da önceki gün sevgi seli yaşandı. Fekeli karakterine hayat veren 'ı tarihi Kozan Kalesi'ndeki çekimler öncesinde Kozan'da gören Adanalılar, usta oyuncuyla bol bol fotoğraf çektirdi.

    Kozan’da tarihi buluşma

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''nın en romantik sahnelerinin çekildiği Kozan'da önceki gün sevgi seli yaşandı. Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ı tarihi Kozan Kalesi'ndeki çekimler öncesinde Kozan'da gören Adanalılar, usta oyuncuyla bol bol fotoğraf çektirdi.


    Adana Kozanlılar, dizi sayesinde ilçelerine gösterilen ilgiden çok memnun.

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