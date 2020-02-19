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Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali...

Türkan Şoray, eşsiz güzelliği, çekici gözleri ve kaliteli oyunculuğu ile Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimnlerinin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Siz de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

19.02.2020 23:18 - Son Güncelleme:
Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali...

Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali...

Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali...

İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali...

Türkan Şoray

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