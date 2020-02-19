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Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali...

Türkan Şoray, eşsiz güzelliği, çekici gözleri ve kaliteli oyunculuğu ile Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimnlerinin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Siz de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

19.02.2020 23:18 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





