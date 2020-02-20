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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Aleyna ayaklı a döndü

    Genç şarkıcı Aleyna , önceki gün kardeşi Ayça Tilki ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Sabah gittikleri AVM'de Beymen'den alışveriş yapan abla kardeş, ellerindeki poşetlerle dan fırlamış gibiydi.

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    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün kardeşi Ayça Tilki ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Sabah gittikleri AVM'de Beymen'den alışveriş yapan abla kardeş, ellerindeki poşetlerle reklamdan fırlamış gibiydi.

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