Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün kardeşi Ayça Tilki ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Sabah gittikleri AVM'de Beymen'den alışveriş yapan abla kardeş, ellerindeki poşetlerle reklamdan fırlamış gibiydi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün kardeşi Ayça Tilki ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Sabah gittikleri AVM'de Beymen'den alışveriş yapan abla kardeş, ellerindeki poşetlerle reklamdan fırlamış gibiydi.
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