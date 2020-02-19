Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe yaşadıkları aşka kafa tutuyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ta bu hafta yaşananlar olaylar izleyicilerin dikkatini çekti. izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Kerem ilk kez Ayşe'yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yaşıyor. İzleyiciler bölümün ardından heyecanla Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer'le mutluluk pozları verir.