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    • Magazin
    • 19.02.2020 07:50
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    • 19.02.2020 07:52

    'ya milyonlarca lira borç taktı

    Son dönemde konu devleti karalamak olunca en ön saflarda yer alan 'ün Prestij Müzik'te yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendiği dönemde devlete milyonlarca lira borç taktığı ortaya çıktı. Ulaşılan belgelerde Mahsun Kırmızıgül'ün o dönem 'ya 3,5 milyon liralık borcunu ödemediği ve bu borç nedeniyle icra takibi başlatıldığı öğrenildi.

    Mahsun Kırmızıgül SGK'ya milyonlarca lira borç taktı

    Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ve 'ün ortak olduğu, 90'lı yıllarda müzik fabrikası gibi çalışan Prestij Müzik kapansa da borçları ile hâlâ gündemde. Kırmızıgül'ün, Prestij Müzik'in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemden olan borçlarını yıllar geçmesine rağmen ödemediği ortaya çıktı.

    İCRA TAKİBİ BİLE BAŞLATILMIŞ
    Günaydın'da yer alan habere göre borç dökümlerinde; Kırmızıgül'ün 1999-2005 yıllarından kalma devlete 3.5 milyon liralık sigorta borcu var. Defalarca yapılan tebligatlara rağmen bir türlü borcu tahsil edemeyen SGK, son çare olarak da icra takibi başlattı. Buna rağmen Kırmızıgül'ün, devlete olan olan borcunu ödemediği belgelendi.

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