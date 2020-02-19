Magazin dünyasının gözde çifti; popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel'in başına resmen talih kuşu kondu... İddialara göre çok yakın bir tarihte Dubai'de hizmete girecek olan lüks bir otel, Erçel ve Dalkılıç'ı görkemli açılışlarına davet etti. Tasarım: Filiz ATASAYAR Editör: Aykut SONCU Yıldızlı teklif Dubai'de açılacak olan 7 yıldızlı lüks bir otel, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'e 1 haftalık tatil teklifi yaptı. Mutlu çift, teklifi kabul ederse yattıkları yerden 1 milyon 213 bin lira kazanacak.

TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Otel sahibi, Dubai'de de oldukça popüler olan mutlu çifte, 1 hafta tatil ile 200 bin dolar yani yaklaşık olarak 1 milyon 213 bin Türk lirası önerdi. Şu sıralar evlilik hazırlıkları yaptığı konuşulan genç çiftin ise bu teklife sıcak baktıkları konuşuluyor. Çift, Nisan'da Dubai'ye giderse de ön bir balayı yapmış olacak...