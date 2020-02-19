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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    Model ve ile Nişantaşı'nda görüldü

    Model , meslektaşı ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. 20 yıldır çok yakın dost olduklarını söyleyen mankenler, keyifli halleriyle dikkat çekti.

    Güzel dostluk
    Model Özge Ulusoy, meslektaşı Fatma Yaman ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. 20 yıldır çok yakın dost olduklarını söyleyen mankenler, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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