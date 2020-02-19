Model Özge Ulusoy, meslektaşı Fatma Yaman ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. 20 yıldır çok yakın dost olduklarını söyleyen mankenler, keyifli halleriyle dikkat çekti. Model Özge Ulusoy, meslektaşı Fatma Yaman ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. 20 yıldır çok yakın dost olduklarını söyleyen mankenler, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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