Lider geliyor!

'Mesela' isimli ilk teklisi ile beğeni toplayan Lider Şahin, ikinci şarkısının hazırlıklarına başarılı müzisyen Febyo Taşel ile hız kesmeden devam ediyor. 'Mesela' isimli ilk teklisi ile beğeni toplayan Lider Şahin, ikinci şarkısının hazırlıklarına başarılı müzisyen Febyo Taşel ile hız kesmeden devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.