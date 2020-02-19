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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    Lider geliyor!

    'Mesela' isimli ilk teklisi ile beğeni toplayan , ikinci şarkısının hazırlıklarına başarılı müzisyen ile hız kesmeden devam ediyor.

    Lider geliyor!
    'Mesela' isimli ilk teklisi ile beğeni toplayan Lider Şahin, ikinci şarkısının hazırlıklarına başarılı müzisyen Febyo Taşel ile hız kesmeden devam ediyor.

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