Müzisyen Ali Erel ile evli olan oyuncu Seda Bakan, dün İstanbul'un güzel havasını fırsat bildi. 9 aylık bebeği Leyla ile anne ve babasını yanına alıp Boğaz'da keyif yaptı. Müzisyen Ali Erel ile evli olan oyuncu Seda Bakan, dün İstanbul'un güzel havasını fırsat bildi. 9 aylık bebeği Leyla ile anne ve babasını yanına alıp Boğaz'da keyif yaptı.
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