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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    Ali Erel ile 'dan keyfi!

    ile evli olan oyuncu , dün 'un güzel havasını fırsat bildi. 9 aylık bebeği Leyla ile anne ve babasını yanına alıp 'da keyif yaptı.

    Boğaz keyfi!
    Müzisyen Ali Erel ile evli olan oyuncu Seda Bakan, dün İstanbul'un güzel havasını fırsat bildi. 9 aylık bebeği Leyla ile anne ve babasını yanına alıp Boğaz'da keyif yaptı.

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