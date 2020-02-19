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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    14 Şubat'ı oğlu 'e ayırdı

    , önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Hızlı adımlarla bir yere yetişmeye çalışan güleç yüzlü oyuncu, 14 Şubat'ı oğlu 'e ayırdığını söyledi.

    Sevgilim Rodin
    Belçim Bilgin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Hızlı adımlarla bir yere yetişmeye çalışan güleç yüzlü oyuncu, 14 Şubat'ı oğlu Rodin'e ayırdığını söyledi.

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