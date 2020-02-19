Belçim Bilgin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Hızlı adımlarla bir yere yetişmeye çalışan güleç yüzlü oyuncu, 14 Şubat'ı oğlu Rodin'e ayırdığını söyledi. Belçim Bilgin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Hızlı adımlarla bir yere yetişmeye çalışan güleç yüzlü oyuncu, 14 Şubat'ı oğlu Rodin'e ayırdığını söyledi.
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