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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    Duyulursa ortalık karışır! İş ve dünyasında yayılan dedikodu şok etkisi yarattı

    İş ve dünyasında kulaktan kulağa yayılan bu dedikodu, şok etkisi yarattı. Tarzıyla olay olan sosyetik güzel, iş insanıyla marjinal bir aşk yaşıyor.

    Duyulursa ortalık karışır

    Son yıllarda birçok skandalın yaşandığı dünyası, duyulmamış bir dedikoduyla çalkalanıyor... 'un en lüks mekanlarından tutun da nın en önemli masalarına kadar her yerde, bu marjinal aşk konuşuluyor. Başrolde, tarzıyla gündem olan bir sosyetik güzel var.

    Sık sık çıktığı ve özellikle de güneşli yerleri tercih ettiği yurt dışı tatillerinde kendisine kimin eşlik ettiği merak konusu olan bu güzelin son durağı Fas olmuştu. Marakeş'ten tek başına paylaşımlar yapan sosyetik güzelin yanında ise iş dünyasının yakından tanıdığı başarılı bir kadın vardı.

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