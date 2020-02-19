Son yıllarda birçok skandalın yaşandığı sosyete dünyası, duyulmamış bir dedikoduyla çalkalanıyor... İstanbul'un en lüks mekanlarından tutun da iş dünyasının en önemli masalarına kadar her yerde, bu marjinal aşk konuşuluyor. Başrolde, tarzıyla gündem olan bir sosyetik güzel var.

Sık sık çıktığı ve özellikle de güneşli yerleri tercih ettiği yurt dışı tatillerinde kendisine kimin eşlik ettiği merak konusu olan bu güzelin son durağı Fas olmuştu. Marakeş'ten tek başına paylaşımlar yapan sosyetik güzelin yanında ise iş dünyasının yakından tanıdığı başarılı bir kadın vardı.