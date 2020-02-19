Başarılı oyuncu Demet Evgar, meslektaşı Aslıhan Gürbüz'le tatil için Hindistan'a gitti. Evgar, ülkedeki modaya uyup ellerine Hint kınasıyla motifler çizdirdi.
Başarılı oyuncu Demet Evgar, meslektaşı Aslıhan Gürbüz'le tatil için Hindistan'a gitti. Evgar, ülkedeki modaya uyup ellerine Hint kınasıyla motifler çizdirdi.
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