Çağla Şıkel'den 'aşk' çıkışı

2015 yılında Emre Altuğ'la yedi yıllık evliliğini bitiren Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle aşk görüntüleri vermedi. 41 Yaşındaki model, şöyle dedi: "Herhangi bir aşk yaşamam. Yanımda birini görürseniz bilin ki çok aşık olmuşumdur."

Şıkel, "Ben de normal bir insanım. Tabii ki kalbimi aşka kapatmadım" dedi.