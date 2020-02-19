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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    Çağla Şıkel'den 'aşk' çıkışı

    2015 yılında 'la yedi yıllık evliliğini bitiren Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle aşk görüntüleri vermedi. 41 Yaşındaki model, şöyle dedi: "Herhangi bir aşk yaşamam. Yanımda birini görürseniz bilin ki çok aşık olmuşumdur."

    Normal bir insanım!

    2015 yılında Emre Altuğ'la yedi yıllık evliliğini bitiren Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle aşk görüntüleri vermedi. 41 Yaşındaki model, şöyle dedi: "Herhangi bir aşk yaşamam. Yanımda birini görürseniz bilin ki çok aşık olmuşumdur."

    Şıkel, "Ben de normal bir insanım. Tabii ki kalbimi aşka kapatmadım" dedi.

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