Çağla Şıkel'den 'aşk' çıkışı

2015 yılında Emre Altuğ'la yedi yıllık evliliğini bitiren Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle aşk görüntüleri vermedi. 41 Yaşındaki model, şöyle dedi: "Herhangi bir aşk yaşamam. Yanımda birini görürseniz bilin ki çok aşık olmuşumdur."
Şıkel, "Ben de normal bir insanım. Tabii ki kalbimi aşka kapatmadım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.