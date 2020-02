Aleyna Tilki'den sonra çocuk star bayrağını devralan Başak Çalık, çıkardığı iki single çalışması ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 13 yaşındaki popçu, 'Müziğe aşığım' dedi.

Başak Çalık'ın ''Bye Bye'' ve "No No No" adlı iki çalışması da çok beğenildi.