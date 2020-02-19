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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    74. yaş gününü kutladı

    Fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkaran , 74. yaş gününü kutladı. Süperstar, gecede Türk Sanat Müziği’nin efsane şarkısını tam üç kez okuttu.

    Geçse de gençlik çağım adını anmayacağım

    Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam 74'üncü yaşını Balat'ta bulunan tarihi Agora Meyhanesi'nde kutladı. 12 Şubat doğumlu olan Süperstar'ın yeni yaş kutlamasına başta kardeşi Semiramis Pekkan ve Oya Germen olmak üzere çok sayıda yakın dostu katıldı. Kutlama için müzisyenlerin getirildiği gecede ve davetliler şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi.

    Süperstar, gecede tam üç kez "Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım. Adını anmayacağım" şarkısını okuttu.

    Gecede, Pekkan'ın 2011'den yılından bu yana sessiz sedasız aşk yaşadığı kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu'nun olmaması ise "Büyük aşk bitti mi?" dedirtti.

    BEYAZ ET TÜKETİYOR
    Ajda Pekkan, genç kalabilmek için düzenli olarak spor yapıyor. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, ve bal tüketiyor. Yağsız beyaz et yiyor. Ilık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon suyundan olan karışımı içiyor.

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