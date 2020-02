Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam 74'üncü yaşını Balat'ta bulunan tarihi Agora Meyhanesi'nde kutladı. 12 Şubat doğumlu olan Süperstar'ın yeni yaş kutlamasına başta kardeşi Semiramis Pekkan ve Oya Germen olmak üzere çok sayıda yakın dostu katıldı. Kutlama için müzisyenlerin getirildiği gecede Ajda Pekkan ve davetliler şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi.

Süperstar, gecede tam üç kez "Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım. Adını anmayacağım" şarkısını okuttu.

Gecede, Pekkan'ın 2011'den yılından bu yana sessiz sedasız aşk yaşadığı kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu'nun olmaması ise "Büyük aşk bitti mi?" dedirtti.

BEYAZ ET TÜKETİYOR

Ajda Pekkan, genç kalabilmek için düzenli olarak spor yapıyor. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal tüketiyor. Yağsız beyaz et yiyor. Ilık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon suyundan olan karışımı içiyor.