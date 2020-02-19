Kuruluş Osman 11. bölüm izle! İzleyiciler tarafından Kuruluş Osman 11. bölüm izle seçeneği özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ve iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'da yaşanacak gelişmeler dikkat çekti. Yeni bölümde Balgay'ın teklifini reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkıyor. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettiriyor. Peki, yeni bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 11. bölüm izle seçeneği aşağıda bulunuyor.

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KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler.

OSMAN BEY'E BALGAY'IN TEKLİFİ

Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder

YA ŞEHADET YA HÜRRİYET

Balgay'ın teklifini reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir.

BALGAY'IN PLANI NE?

Balgay tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister.

OSMAN NE YAPACAK?

Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?