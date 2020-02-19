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    • 20.02.2020 09:03
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    • 20.02.2020 09:03
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    son bölüm izle | ATV'de !

    11. bölüm izle! Kuruluş Osman ekranların çok sevilen dizileri arasında yer alıyor. Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanan seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni bölümde Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif ediyor. Kuruluş Osman 11. bölümü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek?

    Kuruluş Osman 11. bölüm izle

    11. bölüm izle! İzleyiciler tarafından seçeneği özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ve iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'da yaşanacak gelişmeler dikkat çekti. Yeni bölümde Balgay'ın teklifini reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkıyor. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettiriyor. Peki, yeni bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 11. bölüm izle seçeneği aşağıda bulunuyor.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler.

    OSMAN BEY'E BALGAY'IN TEKLİFİ

    Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder

    YA ŞEHADET YA HÜRRİYET

    Balgay'ın teklifini reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir.

    BALGAY'IN PLANI NE?

    Balgay tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister.

    OSMAN NE YAPACAK?

    Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?

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