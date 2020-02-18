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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    Sosyetik çift ile 'dan Akyaka hatırası

    Sosyetik çift ile , 'ı Akyaka'da geçirdi. İlişkileri adım adım evliliğe giden çift, "Kayakers" diyerek bu kareyi paylaştı.

    Akyaka hatırası
    Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Akyaka'da geçirdi. İlişkileri adım adım evliliğe giden çift, "Kayakers" diyerek bu kareyi paylaştı.

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