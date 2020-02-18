Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 14 Şubat'ı Akyaka'da geçirdi. İlişkileri adım adım evliliğe giden çift, 'Kayakers' diyerek bu kareyi paylaştı. Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 14 Şubat'ı Akyaka'da geçirdi. İlişkileri adım adım evliliğe giden çift, 'Kayakers' diyerek bu kareyi paylaştı.
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