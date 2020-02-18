Göksel şov

'Ben Fena Aşığım' adlı son şarkısıyla yine büyük beğeni kazanan Göksel, önceki akşam Kayseri'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi kadar güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. 'Ben Fena Aşığım' adlı son şarkısıyla yine büyük beğeni kazanan Göksel, önceki akşam Kayseri'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi kadar güzelliğiyle de büyük beğeni topladı.
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