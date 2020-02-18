Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    şov

    'Ben Fena Aşığım' adlı son şarkısıyla yine büyük beğeni kazanan , önceki akşam 'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi kadar güzelliğiyle de büyük beğeni topladı.

    Göksel şov
    'Ben Fena Aşığım' adlı son şarkısıyla yine büyük beğeni kazanan Göksel, önceki akşam Kayseri'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi kadar güzelliğiyle de büyük beğeni topladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Göksel şov
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri