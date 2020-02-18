Fadik Sevin Atasoy'un tek kişilik müzikali Muse (Bir Esin Perisi), dünya turuna çıkıyor... Müzikal; 28 Mart'ta Berlin'de, 22-30 Mayıs'ta İngiltere'de, 7-27 Temmuz ise Washington'da seyirciyle buluşacak.
- Magazin
- 18.02.2020 Gazete
Fadik Sevin Atasoy'un tek kişilik müzikali Muse (Bir Esin Perisi), dünya turuna çıkıyor... Müzikal; 28 Mart'ta Berlin'de, 22-30 Mayıs'ta İngiltere'de, 7-27 Temmuz ise Washington'da seyirciyle buluşacak.
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