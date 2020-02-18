ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı Boran karakteri izleyicilerin sevdiği karakterler arasında yer alıyor. Fragmanda Hızır'ın fidanlığına bırakıldığı görülen Boran'ın ölüp ölmeyeceği ise merak konusu. Bölümü heyecanla takip eden izleyiciler EDHO Boran öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mustafa Üstündağ diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

EDHO'DA BORAN ÖLECEK Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanan 157. bölümde belli olacak.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Üstündağ 2007 yılında "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Muro karakteri ile dikkat çeken bir başarılı bir oyuncudur. Sert kabadayı ama bir o kadar komik rollerde karşımıza çıkmıştır.

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Babası Anadolu Cam Sanayi fabrikasında işçi, annesi ev kadınıdır. Kendisi 5 yaşındayken ablası ölmüş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. Konservatuarda okumak için istanbul'a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir sene sonra, tekrar sınava girdi, kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSMOyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti.

2004 yılında "Uy Başuma Gelenler" dizisinde Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay ile birlikte oynadı.

2007 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Muro karakterini oynamaya başladı.

Mustafa Üstündağ, 2012 yılında Kenan Ece ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu. Mustafa Üstündağ 2011 yılında ''İzmir Çetesi'' adlı dizi setinde Kenan Ece ile tanıştı. ''Birimiz toprak grubundan, birimiz su. Bizden olsa olsa çamur olur'' dediler ve Çamur'u kurdular.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

Mustafa Üstündağ, 24 Ağustos 2010 tarihinde oyuncu Ecem Özkaya ile evlendi. Ahmet Kaan (d.2013) adında bir oğlu vardır.

2017 yılında yapımcılığını Ay Yapım üstlendiği ve yönetmenliğini Sinan Öztürk ile Özgür Sevimli'nin yaptığı "Çukur" adlı dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Mustafa Üstündağ, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Ersoy ve Cahit Berkay rol almıştır.