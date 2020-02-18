Geçtiğimiz hafta özel hayatına yapılan çirkin saldırı nedeniyle zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu, kötü günleri atlattı. Başarılı oyuncu, bu karesiyle "Eski mutluluğuma kavuştum" der gibiydi.
Geçtiğimiz hafta özel hayatına yapılan çirkin saldırı nedeniyle zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu, kötü günleri atlattı. Başarılı oyuncu, bu karesiyle "Eski mutluluğuma kavuştum" der gibiydi.
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