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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    kötü günleri atlattı

    Geçtiğimiz hafta özel hayatına yapılan çirkin saldırı nedeniyle zor günler geçiren , kötü günleri atlattı. Başarılı oyuncu, bu karesiyle "Eski mutluluğuma kavuştum" der gibiydi.

    Kötü günler geride kaldı

    Geçtiğimiz hafta özel hayatına yapılan çirkin saldırı nedeniyle zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu, kötü günleri atlattı. Başarılı oyuncu, bu karesiyle "Eski mutluluğuma kavuştum" der gibiydi.

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