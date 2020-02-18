Serdar Ortaç, geçen akşam 50'nci yaş gününü kutladı. Başarılı şarkıcıyı doğum gününde yeni aşkı Seçil Gür ve ailesi yalnız bırakmadı. Mutlu gecede; İrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç'ın yüzünde gülücükler açtı. Seçil Gür de Ortaç'a hayran hayran baktığı bu kareyi Instagram'da paylaştı. İkiliye, "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.



Mutlu çiftin karesine binlerce beğeni yağdı.