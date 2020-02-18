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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    50 yaşına basan ’a ’den özel kutlama

    , yarım asırı geride bıraktı. Sürpriz doğum günü partisini ise şarkıcının yeni aşkı hazırladı... Mutlu gecede; İrlandalı model ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç'ın yüzünde gülücükler açtı.

    Yenge sürprizi!

    Serdar Ortaç, geçen akşam 50'nci yaş gününü kutladı. Başarılı şarkıcıyı doğum gününde yeni aşkı Seçil Gür ve ailesi yalnız bırakmadı. Mutlu gecede; İrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı 'ın yüzünde gülücükler açtı. Seçil Gür de Ortaç'a hayran hayran baktığı bu kareyi Instagram'da paylaştı. İkiliye, "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.


    Mutlu çiftin karesine binlerce beğeni yağdı.

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