Serdar Ortaç, geçen akşam 50'nci yaş gününü kutladı. Başarılı şarkıcıyı doğum gününde yeni aşkı Seçil Gür ve ailesi yalnız bırakmadı. Mutlu gecede; İrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç'ın yüzünde gülücükler açtı. Seçil Gür de Ortaç'a hayran hayran baktığı bu kareyi Instagram'da paylaştı. İkiliye, "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.
Mutlu çiftin karesine binlerce beğeni yağdı.
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