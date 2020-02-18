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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    ile eşi 'da eğlendi

    Yapı Kredi Corporate Weekend, 9. kez 'da gerçekleşti. Günlerce binlerce kişiyi buluşturan görkemli etkinlikte ile eşi da kızlarıyla doyasıya eğlendi.

    Eğlencenin zirvesi!

    Yapı Kredi Corporate Weekend, 9. kez Uludağ'da gerçekleşti. Günlerce binlerce kişiyi buluşturan görkemli etkinlikte Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan da kızlarıyla doyasıya eğlendi.

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