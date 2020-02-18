Yapı Kredi Corporate Weekend, 9. kez Uludağ'da gerçekleşti. Günlerce binlerce kişiyi buluşturan görkemli etkinlikte Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan da kızlarıyla doyasıya eğlendi.
Yapı Kredi Corporate Weekend, 9. kez Uludağ'da gerçekleşti. Günlerce binlerce kişiyi buluşturan görkemli etkinlikte Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan da kızlarıyla doyasıya eğlendi.
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