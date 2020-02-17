Sonunda Hande’yi ikna etti

Popçu Murat Dalkılıç'ın, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel ile evlilik hazırlıklarına başladığını duydum. Daha önce Dalkılıç'ın evlilik teklifi yaptığı fakat Erçel'in kabul etmediği yazılmış; ortaya da bir sürü iddia atılmıştı. Artık baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Murat Dalkılıç, sevgilisini sonunda ikna etmiş.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, evlilik kararlarını da sadece yakın arkadaşları ile paylaşmışlar. Daha gün ve yer belli değilmiş... Sadece ufak ufak hazırlıklara başlamışlar...

SEVGİLİLER GÜNÜ'NE DAİR

14 Şubat Sevgililer Günü'nü evli de olsan, sevgilin de olsa kutlamadan geçemiyorsun... Sevgiline ya da eşine hediye alırsın, hatta akşam da baş başa romantik bir yemek yemek istersin ama artık gideceğin yer sorun olmaya başladı. Kiminle konuşsam yemeği evinde yemeyi tercih ediyor. Sebebi ise mekanların fahiş fiyat politikası. Yılbaşını anlarım da Sevgililer Günü'nde bile fiyatların iki katına çıkmasını anlamıyorum. İşletme sahipleri yerli müşteriyi kaçırdıkça kaçırıyor, iş yapamadığı için de fiyatları düşürmek yerine arttırıyor. Bu durumu anlamış değilim...



ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR

Son dönemde sosyal medyada çokça çirkin videolar dolaşıp duruyor. Özellikle de mesajlaşma ifşalarının sosyal medyada artması ile birlikte ortaya atılan iddialara inanılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde de Edis Görgülü, ifşa görüntülerinden etkilenen isimlerden olmuş ve 'Edis İfşa' diye görüntüler yayınlanmıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkmış ve fiziksel özellikleri Edis'e benzeyen kişinin Riccardo Cossarini isimli bir İtalyan olduğu anlaşılmıştı. Fakat "Çamur at izi kalsın" der gibi, yeni yeni ifşa görüntüleri ortaya atılır oldu. Şimdi de 'Aleyna Tilki İfşa' diye görüntüler ortaya çıktı. Aleyna'ya çok benziyor ama o olmadığı zaten belli. Bu duruma artık bir çare bulup bu görüntülerin yayınlanması ve atılan iftiralar ile ilgili ağır cezalar getirilmesi lazım... Yoksa bu işin gerçekten suyu çıktı diyorum...

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE