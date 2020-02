Ünlü Azeri işadamı Ceri Şahnavaz, eski eşi Ceyla Gölcüklü'nün vefatından sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı. Şahnavaz, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle Günay Restoran'da romantik anlar yaşadı...

,

Ceri Şahnavaz, gece boyunca aşkını güldürdü.

Ünlü mekana el ele giren ikilinin birbirlerine attıkları aşk dolu bakışlar, dikkatlerden kaçmadı. Gece boyunca yakınlaşan çift, an be an fotoğraflandı. Ünlü işadamı 2005'te boşandığı eski eşi Ceyla Gölcüklü'ye 140 milyon lira tazminat ödemişti



Cemiyet hayatının en güzel kadınlarından Ceyla Gölcüklü 2010'da pankreas kanserine yenilmişti.

DOĞAN SAVAŞ