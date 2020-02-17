Oyuncu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Almanya'da kutladı. Güneşli havada selfie çeken aşıklar, tatil karelerini de Instagram'da Almanca 'Alles Gut' (her şey yolunda' notuyla paylaştı...