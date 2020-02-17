Oyuncu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Almanya'da kutladı. Güneşli havada selfie çeken aşıklar, tatil karelerini de Instagram'da Almanca 'Alles Gut' (her şey yolunda' notuyla paylaştı...
Oyuncu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Almanya'da kutladı. Güneşli havada selfie çeken aşıklar, tatil karelerini de Instagram'da Almanca 'Alles Gut' (her şey yolunda' notuyla paylaştı...
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