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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    Oyuncu ve eşi Sevgililer Günü'nü 'da kutladı

    Oyuncu ve eşi , 'nü 'da kutladı. Güneşli havada selfie çeken aşıklar, tatil karelerini de Instagram'da Almanca '' (her şey yolunda' notuyla paylaştı...

    Almanya aşkına

    Oyuncu ve eşi Nazlı Kurbanzade, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Almanya'da kutladı. Güneşli havada selfie çeken aşıklar, tatil karelerini de Instagram'da Almanca 'Alles Gut' (her şey yolunda' notuyla paylaştı...

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