Murathan Mungan, rap müziğin parlak isimlerinden Ozbi ile stüdyoya girdi. Mungan, Ozbi'nin seslendirdiği 'Gecenin Eldiveni' parçasında genç sanatçıya eşlik etti. Murathan Mungan, rap müziğin parlak isimlerinden Ozbi ile stüdyoya girdi. Mungan, Ozbi'nin seslendirdiği 'Gecenin Eldiveni' parçasında genç sanatçıya eşlik etti.
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