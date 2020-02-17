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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

      Ozbi ile stüdyoya girdi

     , rap müziğin parlak isimlerinden Ozbi ile stüdyoya girdi. Mungan, Ozbi'nin seslendirdiği '' parçasında genç sanatçıya eşlik etti.

    Gecenin düeti!
    Murathan , rap müziğin parlak isimlerinden Ozbi ile stüdyoya girdi. Mungan, Ozbi'nin seslendirdiği 'Gecenin Eldiveni' parçasında genç sanatçıya eşlik etti.

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