Merkür retrosu ne zaman 2020? Yılın ilk Merkür retrosuna az bir zaman kala birçok kişi Merkür Retrosunun ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya devam ediyor. İletişim gezegenimiz olan Merkür, balık burcunda geri hareket edecek. Peki, Merkür retrosu ne zaman 2020? Merkür retrosu nedir? Retro ne anlama geliyor? Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başlamaktadır. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. İşte Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burç yorumları takvim.com.tr'de

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