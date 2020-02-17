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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    'nın "Nereden Bileceksiniz?" şarkısını seslendirdi

    Oyuncu , Taksim Trio grubunun Youtube programında 'nın "Nereden Bileceksiniz?" adlı şarkısını seslendirdi. Video, Youtube'da bir haftada 5 milyondan fazla izlendi.

    Yok böyle ses!
    Oyuncu Ecem Erkek, Taksim Trio grubunun Youtube programında Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz?" adlı şarkısını seslendirdi. Video, Youtube'da bir haftada 5 milyondan fazla izlendi.

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