Oyuncu Ecem Erkek, Taksim Trio grubunun Youtube programında Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' adlı şarkısını seslendirdi. Video, Youtube'da bir haftada 5 milyondan fazla izlendi. Oyuncu Ecem Erkek, Taksim Trio grubunun Youtube programında Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' adlı şarkısını seslendirdi. Video, Youtube'da bir haftada 5 milyondan fazla izlendi.
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