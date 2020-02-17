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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    'a bomba teklif! ’in eski eşi Marc Anthony’nin şirketinden...

    Kendi bestelerini yaptığını açıklayan ’un sözleri, Latin Amerika’da yankı buldu. ’in eski eşi Marc Anthony’nin şirketinden ünlü oyuncuya single teklifi geldi.

    Başına Latin kuşu kondu

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, evde gitarıyla keyif için besteler yaptığını açıkladı. Bunun üzerine yakışıklı oyuncunun Youtube'da kendi besteleriyle kamera karşısına geçip hayranlarını şaşırtacağı iddia edildi. Daha önce rol aldığı 'Delibal' gibi birçok projede müzikteki başarısını gözler önüne seren hakkındaki haberler geniş hayran kitlesinin olduğu Latin Amerika ülkelerinde de olay yarattı. Ulusoy'un Latin Amerika'da gördüğü ilgi, yapımcıların da iştahını kabarttı.

    YAKIN MARKAJ
    Porto Rikolu     sanatçı Marc Anthony'nin Magnus isimli yapım şirketinin yetkilileri de gözlerine Türk oyuncuyu kestirdi. Konuşulanlara göre; Jennifer Lopez'in de eski eşi olan ünlü yıldızın şirketinden Çağatay Ulusoy'a single teklifi geldi. Teklif karşısında oldukça şaşıran yakışıklı oyuncu ise şimdilik düşünme aşamasında...

    STARLIK YOLUNDA
    Lopez'in eski eşi Anthony, birçok genç ismi meşhur etti.

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