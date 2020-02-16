Linet, 14 Şubat'ta Ataşehir Muamma'da sahne aldı. Yalnız olduğunu belirten ünlü sanatçı, 'Bir insanda çok fazla bir şey aramıyorum, kriterim yok' diye konuştu. Linet, 14 Şubat'ta Ataşehir Muamma'da sahne aldı. Yalnız olduğunu belirten ünlü sanatçı, 'Bir insanda çok fazla bir şey aramıyorum, kriterim yok' diye konuştu.
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