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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    Ünlü sanatçı : Yalnızım kriterim yok

    , 'ta Ataşehir Muamma'da sahne aldı. Yalnız olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Bir insanda çok fazla bir şey aramıyorum, kriterim yok" diye konuştu.

    Yalnızım kriterim yok
    Linet, 'ta Ataşehir Muamma'da sahne aldı. Yalnız olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Bir insanda çok fazla bir şey aramıyorum, kriterim yok" diye konuştu.

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