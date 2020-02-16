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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    'tan eşi 'ya Sevgililer Günü'nde güllü sürpriz

    Ünlü sunucu ve eşi , Sevgililer Günü'nü evlerinde yemek yiyerek kutladı. Yemek öncesi iş insanı Akkuş, Şallı'ya 101 adet gül gönderdi.

    Yüzünü güldürdü

    Ünlü sunucu Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, Sevgililer Günü'nü evlerinde yemek yiyerek kutladı. Yemek öncesi iş insanı Akkuş, Şallı'ya 101 adet gül gönderdi.

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