Ünlü sunucu Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, Sevgililer Günü'nü evlerinde yemek yiyerek kutladı. Yemek öncesi iş insanı Akkuş, Şallı'ya 101 adet gül gönderdi.
Ünlü sunucu Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, Sevgililer Günü'nü evlerinde yemek yiyerek kutladı. Yemek öncesi iş insanı Akkuş, Şallı'ya 101 adet gül gönderdi.
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