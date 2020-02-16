Sevgililer Günü'nü eşi Ersin Kayalar ile Monaco'da geçiren Siren Ertan Kayalar'ın yüzünde güller açtı. Sosyetik tasarımcı, eşiyle çekilmiş bu romantik karesini Instagram'da paylaşarak "Maşallah" dedirtti.
Sevgililer Günü'nü eşi Ersin Kayalar ile Monaco'da geçiren Siren Ertan Kayalar'ın yüzünde güller açtı. Sosyetik tasarımcı, eşiyle çekilmiş bu romantik karesini Instagram'da paylaşarak "Maşallah" dedirtti.
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