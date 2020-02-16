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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    Sevgililer Günü'nü eşi ile Monaco'da geçiren 'ın yüzünde güller açtı

    Sevgililer Günü'nü eşi ile Monaco'da geçiren 'ın yüzünde güller açtı. Sosyetik tasarımcı, eşiyle çekilmiş bu romantik karesini Instagram'da paylaşarak "Maşallah" dedirtti.

    Çifte kumrular
    Sevgililer Günü'nü eşi Ersin Kayalar ile Monaco'da geçiren Siren Ertan Kayalar'ın yüzünde güller açtı. Sosyetik tasarımcı, eşiyle çekilmiş bu romantik karesini Instagram'da paylaşarak "Maşallah" dedirtti.

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    Haberler Magazin Sevgililer Günü'nü eşi Ersin Kayalar ile Monaco'da geçiren Siren Ertan Kayalar'ın yüzünde güller açtı
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