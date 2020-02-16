Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşktan yana yüzü gülmeyen Merve Boluğur, 14 Şubat'ı yalnız geçirdi. Güzel oyuncu, bu kareyle hayranlarının 14 Şubat'ını kutladı.
Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşktan yana yüzü gülmeyen Merve Boluğur, 14 Şubat'ı yalnız geçirdi. Güzel oyuncu, bu kareyle hayranlarının 14 Şubat'ını kutladı.
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