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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    'ı yalnız geçirdi

    Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşktan yana yüzü gülmeyen , 'ı yalnız geçirdi. Güzel oyuncu, bu kareyle hayranlarının 14 Şubat'ını kutladı.

    Yalnız başına

    Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşktan yana yüzü gülmeyen Merve Boluğur, yalnız geçirdi. Güzel oyuncu, bu kareyle hayranlarının 14 Şubat'ını kutladı.

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