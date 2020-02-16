Serdar Ortaç'ın yeni aşkı Seçil Gür, eleştirilere isyan etti. "Ne kadar alışmış insanlar, insanları kullanmaya ki gerçek olanın hakikat derecesi sorgulanıyor" diyen şarkıcı, ekledi:

"Kalbimi de önce ben sonra Allah bilir. Kimseye bir şeyleri ikna etme kaygısına girmem. Beni sevenlerin de beni anladığına eminim."

Ortaç, Chloe Loughnan ayrılığından sonra aşka kalbini kapatmadı.