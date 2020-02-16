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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    'ın yeni aşkı eleştirilere isyan etti

    'ın yeni aşkı , eleştirilere isyan etti. "Ne kadar alışmış insanlar, insanları kullanmaya ki gerçek olanın hakikat derecesi sorgulanıyor" diyen şarkıcı, ekledi...

    Seçil 'Gür'ledi

    Serdar Ortaç'ın yeni aşkı Seçil Gür, eleştirilere isyan etti. "Ne kadar alışmış insanlar, insanları kullanmaya ki gerçek olanın hakikat derecesi sorgulanıyor" diyen şarkıcı, ekledi:

    "Kalbimi de önce ben sonra Allah bilir. Kimseye bir şeyleri ikna etme kaygısına girmem. Beni sevenlerin de beni anladığına eminim."

    Ortaç, ayrılığından sonra aşka kalbini kapatmadı.

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