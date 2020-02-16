Serdar Ortaç'ın yeni aşkı Seçil Gür, eleştirilere isyan etti. "Ne kadar alışmış insanlar, insanları kullanmaya ki gerçek olanın hakikat derecesi sorgulanıyor" diyen şarkıcı, ekledi:
"Kalbimi de önce ben sonra Allah bilir. Kimseye bir şeyleri ikna etme kaygısına girmem. Beni sevenlerin de beni anladığına eminim."
Ortaç, Chloe Loughnan ayrılığından sonra aşka kalbini kapatmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.