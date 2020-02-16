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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    ikizleri Alin ve Lina'yı kucakladı eşi paylaştı

    , ikizleri Alin ve Lina'yı böyle kucakladı. Oyuncunun eşi da bu kareyi "Bir gün değil nefesim yettiğince seveceklerim" notuyla paylaştı.

    Mutlu aile tablosu!

    Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina'yı böyle kucakladı. Oyuncunun eşi Anıl Altan da bu kareyi "Bir gün değil nefesim yettiğince seveceklerim" notuyla paylaştı.

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