Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina'yı böyle kucakladı. Oyuncunun eşi Anıl Altan da bu kareyi "Bir gün değil nefesim yettiğince seveceklerim" notuyla paylaştı.
Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina'yı böyle kucakladı. Oyuncunun eşi Anıl Altan da bu kareyi "Bir gün değil nefesim yettiğince seveceklerim" notuyla paylaştı.
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