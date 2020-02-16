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    • 16.02.2020 08:06
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    • 16.02.2020 08:08

    şokta! Ünlü sunucu evinde ölü bulundu

    ’nin ünlü sunucusu , ’daki dairesinde ölü bulundu. 40 yaşındaki güzel sunucu Caroline Flack, 2015 yılında sunmaya başladığı programıyla adını duyurmuştu. Caroline ayrıca ''The X'' adlı bir projede de yer alırken, 2014 yılında ''Strictly Come Dancing'' adlı yarışmada birinci olmuştu. İngiltere’yi şoka sokan ölümle ilgili konuşan aile avukatı Flack’in evinde ettiğini açıkladı.

    İngiltere'den gelen son dakika haberine göre; ünlü sunucu evinde ölü bulundu. 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde intihar etti. İntihar etmesinin sebebi henüz bilinmezken ailesi ölüm haberini doğruladı. İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz haber dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

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