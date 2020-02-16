İngiltere'den gelen son dakika haberine göre; ünlü sunucu evinde ölü bulundu. 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde intihar etti. İntihar etmesinin sebebi henüz bilinmezken ailesi ölüm haberini doğruladı. İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz haber dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.