Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan Tuğba Coşkun ile Fikret Orman, lüks tatillerine bir yenisini ekledi. Kasım 2019'da Miami ve Meksika'yı kapsayan bir tatile çıkan ünlü çift, 14 Şubat'ı da es geçmedi. 51 yaşındaki Orman, kendinden 11 yaş küçük Coşkun'la Sevgililer Günü'nü Viyana'da kutladı.

Beşiktaş'ın eski başkanı, bu romantik tatil için de kesenin ağzını açtı. Mehmet Ali Erbil'le eski evliliğinden bir oğlu olan Coşkun ile Fikret Orman, Viyana'nın en lüks otellerinden biri olan Park Hyatt'ın geceliği 5 bin 600 euro'luk yani yaklaşık 37 bin TL'lik odasında konakladı.

Aşıklar, Viyana'nın da en özel yerlerini gezdi.



YÜZDE 100 BONKÖR!

Konaklamak için aralarında Beyonce ile Jay-Z'in de kaldığı özel süiti seçen Coşkun ile Orman'ın hafta sonunu kapsayan tatilleri, 100 bin TL'yi bulacak.