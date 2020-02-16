Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    ’ı aşkı Tuğba Coşkun’la ’da geçirdi! Otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı

    , bir yıldan fazladır aşk yaşadığı Tuğba Coşkun’la ’ı ’da geçirdi. Gözde çift, konaklamak için de Beyonce ile eşinin de tercihi olan geceliği 37 bin liralık oteli seçti.

    Viyana kuşatması

    Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan Tuğba Coşkun ile Fikret Orman, lüks tatillerine bir yenisini ekledi. Kasım 2019'da Miami ve Meksika'yı kapsayan bir tatile çıkan ünlü çift, 'ı da es geçmedi. 51 yaşındaki Orman, kendinden 11 yaş küçük Coşkun'la Sevgililer Günü'nü Viyana'da kutladı.

    'ın eski başkanı, bu romantik tatil için de kesenin ağzını açtı. Mehmet Ali Erbil'le eski evliliğinden bir oğlu olan Coşkun ile , 'nın en lüks otellerinden biri olan Park Hyatt'ın geceliği 5 bin 600 euro'luk yani yaklaşık 37 bin TL'lik odasında konakladı.

    Aşıklar, Viyana'nın da en özel yerlerini gezdi.

    YÜZDE 100 BONKÖR!
    Konaklamak için aralarında Beyonce ile Jay-Z'in de kaldığı özel süiti seçen Coşkun ile Orman'ın hafta sonunu kapsayan tatilleri, 100 bin TL'yi bulacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Fikret Orman 14 Şubat’ı aşkı Tuğba Coşkun’la Viyana’da geçirdi! Otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri