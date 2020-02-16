Survivor bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' dedi. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler formatıyla bu yıl izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Bu kapsamda sevilen programın takipçileri "Acun Ilıcalı 2020 Survivor Adasına nasıl geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

ACUN ILICALI 2020 SURVİVOR ADASINA NASIL GELDİ?

Survivor'ın yeni sezon ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı. İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi.

Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.

2020 YILI SURVİVOR ACUN ILICALI ADAYA BÖYLE GELDİ - TIKLA İZLE

İŞTE DİĞER YILLARDA ACUN ILICALI'NIN ADAYA GELİŞİ

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Günaydın,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör