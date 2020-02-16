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    • 16.02.2020 20:36
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    • 16.02.2020 21:41

    Acun Ilıcalı Adasına nasıl geldi? İşte diğer yıllarda Acun'un adaya gelişi

    için izleyicilerin uzun süreli bekleyişi sona erdi. Sevilen yarışma programı Survivor yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın başlamasıyla birlikte akıllara gelen ilk sorulardan birisi de Acun Ilıcalı 2020 Survivor Adasına nasıl geldi sorusu oldu. Özellikle bu saatlerde soru hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte diğer yıllarda Acun'un adaya gelişi

    Acun Ilıcalı 2020 Survivor Adasına nasıl geldi?

    Survivor bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' dedi. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler formatıyla bu yıl izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Bu kapsamda sevilen programın takipçileri "Acun Ilıcalı Adasına nasıl geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

    ACUN ILICALI 2020 SURVİVOR ADASINA NASIL GELDİ?

    Survivor'ın yeni sezon ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı. İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi.

    Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.

    2020 YILI SURVİVOR ACUN ILICALI ADAYA BÖYLE GELDİ - TIKLA İZLE

    İŞTE DİĞER YILLARDA ACUN ILICALI'NIN ADAYA GELİŞİ

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Günaydın,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör

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