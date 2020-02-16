TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Programın yeni sezonunun ilk bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ekranları başında programı izleyen izleyiciler 2020 Survivor nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Dominik Cumhuriyeti nerede sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte merak edilen bilgiler...

2020 SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

DOMİNİK'İN İKLİMİ

Dominik Cumhuriyeti'nin tropik bir iklimi vardır. Fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos ayı bunaltıcı şekilde sıcak olur. Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır, Ekim'den Mayıs'a kadar kuzey kıyıları, Mayıs'tan Ekim'e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsimidir.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Günaydın,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör