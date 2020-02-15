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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    Ustaya saygı! "Hikayesi Var" albümünü beğeniye sundu

    Dev sanatçı , yeniden yorumladığı "Hikayesi Var" albümünü beğeniye sundu. Albümün tanıtım partisine genç nesilden çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler, Duru'yu ayakta alkışladı...

    Ustaya saygı
    Türk pop müziğinin efsane ismi Nükhet Duru'nun yeni albümü "Hikayesi Var" önceki akşam Mecidiyeköy Dada Salon Kabarett'te düzenlenen 'Listening Party'de davetlilere sunuldu. Duru'nun sesi ve güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını büyülediği geceye; ünlü sanatçının albümde birlikte şarkı söylediği dostlarının yanı sıra, birçok ünlü isim katıldı.



    Büyük beğeni toplayan albümde; Kenan Doğulu, Funda Arar, Rubato, Kalben, Ceylan Ertem, Sena Şener, Evrencan Gündüz, Ata Demirer ve Zeynep Bastık gibi isimer yer aldı. Gecenin assolisti , "Keyifli bir albüm oldu. Düet yaptığım bütün sanatçı dostlarıma teşekkür ediyorum. Sevgililer günü geldi. Sevgilisi olan ve olmayanlara da güzel dileklerimi sunuyorum" dedi.



    Nükhet Duru'yu tebrik eden Kerem Bürsin, 14 Şubat'ı yalnız geçirdiğini söyledi.



    Birce Akalay





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