Türk pop müziğinin efsane ismi Nükhet Duru'nun yeni albümü "Hikayesi Var" önceki akşam Mecidiyeköy Dada Salon Kabarett'te düzenlenen 'Listening Party'de davetlilere sunuldu. Duru'nun sesi ve güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını büyülediği geceye; ünlü sanatçının albümde birlikte şarkı söylediği dostlarının yanı sıra, birçok ünlü isim katıldı.
Büyük beğeni toplayan albümde; Kenan Doğulu, Funda Arar, Rubato, Kalben, Ceylan Ertem, Sena Şener, Evrencan Gündüz, Ata Demirer ve Zeynep Bastık gibi isimer yer aldı. Gecenin assolisti Nükhet Duru, "Keyifli bir albüm oldu. Düet yaptığım bütün sanatçı dostlarıma teşekkür ediyorum. Sevgililer günü geldi. Sevgilisi olan ve olmayanlara da güzel dileklerimi sunuyorum" dedi.
Nükhet Duru'yu tebrik eden Kerem Bürsin, 14 Şubat'ı yalnız geçirdiğini söyledi.
Birce Akalay
Funda Arar
Büyük beğeni toplayan albümde; Kenan Doğulu, Funda Arar, Rubato, Kalben, Ceylan Ertem, Sena Şener, Evrencan Gündüz, Ata Demirer ve Zeynep Bastık gibi isimer yer aldı. Gecenin assolisti Nükhet Duru, "Keyifli bir albüm oldu. Düet yaptığım bütün sanatçı dostlarıma teşekkür ediyorum. Sevgililer günü geldi. Sevgilisi olan ve olmayanlara da güzel dileklerimi sunuyorum" dedi.
Nükhet Duru'yu tebrik eden Kerem Bürsin, 14 Şubat'ı yalnız geçirdiğini söyledi.
Birce Akalay
Funda Arar
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