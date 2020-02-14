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    • Magazin
    • 14.02.2020 23:15
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    • 14.02.2020 23:29

    . yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Azat duyduklarından sonra yeni kararlar alıyor

    Cuma akşamları saat 20.00'de başlayan ve izleyiciler tarafından merakla takip edilen dizisi bu akşam 32. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Hüma, Esma’nın kaldığı gecekonduya gider, kardeşinin mezarını soruyor. Esma evdekilere çaktırmadan Hüma’nın eline adresi tutuşturuyor. Bölümün ardından izleyiciler arama motorlarında . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

    Hercai 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Hercai 31. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan'ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran'ın Reyyan'a yaklaşmasını zor duruma düşürür.

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